Franse komiek Pierre Palmade in voorlopige hechtenis na verkeersongeval onder invloed van cocaïne

Wie is Pierre Palmade?

Palmade is een bekende Franse komiek en acteur. Hij heeft onder andere in "Asterix en Obelix" gespeeld. Hij is ook meermaals genomineerd voor de Franse Molière Awards.

In het verleden is Palmade al meermaals in opspraak gekomen, altijd rond schandalen met seks, drugs en alcohol. In 1995 werd hij voor de eerste keer veroordeeld wegens druggebruik. Bij zijn tweede arrestatie, 24 jaar later, gaf hij publiekelijk toe dat hij een drugverslaving had: "cocaïne verpest mijn leven al vanaf mijn twintigste."