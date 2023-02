Geen vrijwilligers meer nodig in zoektocht naar vermiste 75-jarige vrouw uit Maasmechelen  

Tijdens een onbewaakt moment verdween de vrouw woensdagavond rond 17 uur aan haar woning in Eisden-Tuinwijk. Ze had nog met een buurtbewoonster gesproken, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Ze was gekleed in een blauwe jeansbroek, droeg geen jas en ze liep op grijze pantoffels.