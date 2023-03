Gemeentehuizen kleurrijk verlicht in Hoeselt, Tongeren en Leopoldsburg voor Internationale Dag van de Zeldzame Ziektes

Een ziekte is zeldzaam als minder dan 5 op 10.000 lijdt aan de aandoening. Toch zijn er in België wel een half miljoen mensen die een zeldzame ziekte hebben. Ook Anja Römling uit Hoeselt maakt deel uit van die groep. Ze lijdt aan systeemsclerose, één van de 6100 zeldzame aandoeningen in België. Het is een ziekte waarbij het bindweefsel van de huid verstrakt of verhardt rond voornamelijk de ledematen en het gelaat. Anja zorgde dat er in haar gemeente, naast de verlichting van het gemeentehuis, ook een lampionnentocht georganiseerd wordt. Die heeft vanavond om 19.00 uur plaats. In Tongeren zullen ze niet alleen het gemeentehuis verlichten, maar ook het Cultureel Centrum De Velinx.