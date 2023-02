Gent start met wegmarkeringen om fietsers veiliger tramsporen te laten oversteken

De stad bekijkt intussen ook zelf andere opties. "De wegendienst onderzoekt of er een ruwere coating gebruikt kan worden voor markeringen, zoals zebrapaden. Het kan ervoor zorgen dat het er minder glad is en fietsers meer grip krijgen. Het is geen simpele oefening, we wachten de resultaten verder af", zegt Watteeuw. Gent brengt ook het aantal hindernissen in kaart - zoals paaltjes - en probeert die weg te halen als dat kan.