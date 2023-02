Gent vraagt meer geld aan regering en overleg met nieuwe drugscommissaris na vuurwerkbommen

Gent werd in februari opgeschrikt door twee incidenten met zelfgemaakte vuurwerkbommen die ontploften aan schoonheidszaken. Er was materiële schade, er vielen geen gewonden. Eén onderzoek is overgedragen aan het parket Antwerpen, wat doet vermoeden dat er een verband kan zijn met drugsgeweld. Nog deze maand was er een gewapende overval op een zeeschip in de Gentse haven, ook daar is gesuggereerd dat het om een drugszaak zou kunnen gaan. Er komt geen formele bevestiging.

De stad wacht het resultaat van de onderzoeken niet af om al enkele maatregelen te nemen. Dat blijkt uit vragen van raadsleden Anneleen Van Bossuyt (N-VA) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang). "We worden niet op de hoogte gehouden van lopende onderzoeken, we weten dus helemaal nog niet of er een verband is", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). "We ondernemen nu al enkele zaken tegen het drugsgeweld in het algemeen."