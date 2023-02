Hadise zingt lied in om slachtoffers van aardbeving te steunen: "Woest op aannemers in Turkije"

Hadise, hoewel ze gelukkig niemand verloren heeft, voelt zich ontredderd. "Het is de eerste keer dat ik mijn tranen niet kan bedwingen. In Turkije maken we constant van alles mee. Het klinkt raar, maar we zijn veel gewoon. Na de aardbeving in 1999 is dit de eerste grote ramp. Iedereen heeft het psychisch moeilijk. We zijn nog altijd aan het rouwen."

De zangeres vindt het mooi dat de wereld samenkomt voor de slachtoffers. "We zijn België heel dankbaar. Vanaf dag 1 heeft iedereen zijn best gedaan om zijn steentje bij te dragen, en doet dat nog steeds. Als we samenkomen, zijn we heel sterk. Uiteraard stopt die hulp en begin je te klagen over de aannemers. Iedereen is woest. We zijn het beu dat we dit nog moeten meemaken in 2023. In Chili en Japan maken ze aardbevingen mee met een kracht van 9,1. En wij... ."



Met die aannemers bedoelt Hadise de gebouwen die zij hebben gezet en die niet aardbevingsbestendig waren. Ook nieuwe complexen zijn ingestort. Net zoals in 1999 zullen wellicht duizenden aannemers voor de rechter worden gesleept, omdat projecten niet volgens de vergunde plannen zijn uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar wanpraktijken bij de overheid. Gebouwen die bouwtechnisch niet voldeden, zouden gewoon geregulariseerd zijn.