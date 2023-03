Dierenasiel Blauwe Kruis in Oostende start petitie om nieuwbouw te forceren

Het huidige stadsbestuur nam het budget voor een nieuw dierenasiel niet mee in de begroting voor deze legislatuur. “Het was een belofte van het vorige stadsbestuur”, zei schepen van Dierenwelzijn Silke Beirens (Groen) nog in september vorig jaar. De stad is er wel mee bezig.

"Dat is nooit bekrachtigd geweest in een contract of in een samenwerkingsovereenkomst dus ze kunnen dat niet afdwingen. Wij zitten momenteel met een financieel krappe situatie. Het is niet ideaal om dan zomaar 100.000 euro aan een onafhankelijke vzw te geven. We hebben dat ook in het verleden nog niet gedaan en ook niet in de huidige legislatuur voor andere verenigingen."

Ondertussen zamelde het dierenasiel zelf al 150.000 euro in. Voorzitter Fabrice Goffin: "We hebben een som ingezameld tussen 2018 en 2020, maar de prijzen zijn enorm gestegen. We starten eigenlijk vanaf 50 procent, want de prijzen zijn verdubbeld. We hebben een mooie som, maar er is nog heel wat nodig."