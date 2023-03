Het 'Fuse-effect': 64 horecazaken in Brussel in gevaar na klachten over geluidsoverlast

Een deel van de oplossing ligt volgens de voorzitter in het inrichten van zogenaamde nacht- of feestzones. “In een wijk waarin alleen maar woonhuizen staan, zal een bar nooit een vergunning krijgen, en dat is ook logisch”, legt ze uit. “Maar het omgekeerde moet ook waar zijn. Als je in een uitgaansbuurt als Sint-Goriks of Flagey een huis of appartement koopt, moet je daarna niet klagen dat er te veel lawaai is. En dat moet worden vastgelegd in het decreet.”