Amateurfotograaf uit Gierle maakt uitzonderlijke foto's van het noorderlicht vanuit de Kempen

Het noorderlicht is een natuurfenomeen dat vooral in het hoge Noorden te zien is. In Nederland is het ook een aantal keren per jaar te zien, maar in België is het heel uitzonderlijk. "Met het blote oog was het bijna niet te zien, dus je hebt echt speciale apparatuur nodig om het te kunnen waarnemen", legt Medaer uit. "België heeft heel veel last van lichtvervuiling, waardoor het extra moeilijk is om het te kunnen zien", vertelt Medaer.