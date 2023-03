Hoe zijn we in deze opvangcrisis beland?

Omdat het voor de meeste asielzoekers onmogelijk is om met het vliegtuig naar Brussel te komen, reizen ze over land en zee. Dat betekent dat de overgrote meerderheid die in België aankomt, door andere EU-lidstaten heeft gereisd. Als daarvan sporen terug te vinden zijn, zoals vingerafdrukken of een eerdere asielaanvraag, kan België aan het eerste land vragen om de asielzoeker terug te nemen. Dat eerste land moet dan de asielaanvraag behandelen.

In de praktijk loopt het Dublinsysteem stroef en weinig efficiënt. Lidstaten die aan de buitengrenzen liggen van de EU, staan vaak tegenover de meer centraal gelegen landen. In 2022 had de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken met andere EU-lidstaten een akkoord voor 8442 asielzoekers, die volgens het Dublinsysteem België moesten verlaten. Van slechts 825 personen (10 procent) weten we dat ze ook effectief vertrokken zijn.

Er is in het verleden meermaals geprobeerd om de asielzoekers billijk te spreiden over alle lidstaten. In 2016 was er een akkoord over een spreidingsplan, maar dat werd in praktijk nooit uitgevoerd. Sinds 2018 zijn er opnieuw pogingen ondernomen om nieuwe migratieakkoorden te sluiten tussen de 27 lidstaten. Tot op vandaag zonder succes.