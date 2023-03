Honden voor 1 keer welkom in zwembad De Kleine Dender in Ninove

Op maandag 6 maart zijn honden en hun baasjes welkom in het zwembad De Kleine Dender in Ninove. De viervoeters krijgen toegang tot alle baden en als laatste de kans om te zwemmen in het zwembad voordat het voor achttien maanden sluit voor renovatiewerken.

Het is niet gebruikelijk dat honden toegelaten worden in een binnenzwembad. Honden zijn gevoelig voor chemicaliën, daarom wordt het zwembad chloorvrij gemaakt. Aan de begeleiders wordt gevraagd om zwemkledij aan te trekken en verantwoordelijkheid voor hun hond op te nemen.

Om 16 uur sluiten de deuren voor het publiek zodat om 16.15 uur honden en hun baasjes als laatste een duik kunnen nemen in het zwembad. Om veiligheidsredenen worden tien honden toegelaten per half uur en dus is het verplicht om op voorhand in te schrijven. Inschrijven kan vanaf 1 maart via de website van de stad of aan de balie van het zwembad.