Honderdtal mensen verzamelen bij superette in Houthalen-Helchteren als steun voor uitbater die verdacht wordt van doodslag op winkeldief

Morgen verschijnt hij voor de raadkamer in Hasselt, maar na een oproep op sociale media zijn honderden mensen samengekomen om te tonen dat ze achter de winkeluitbater staan. "Met enkele stiltemomenten willen we duidelijk maken dat we H. en zijn familie steunen", zegt initiatiefnemer Murat Gungor. "Ik ben zelf ook slachtoffer geweest van een winkeldiefstal in een van mijn winkels. Het is echt geen lachertje om zoiets mee te maken, zeker als een dief plots recht voor je staat zoals in het geval van H."