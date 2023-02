"We hebben een deal": Britse premier Sunak en Europese voorzitter von der Leyen bereiken akkoord over Noord-Ierse grens

De Britse regering stuurde in 1969 troepen om de situatie opnieuw onder controle te krijgen. Dat hielp niet echt, want door hun aanwezigheid flakkerde het geweld nog meer op. Op zondag 30 januari 1972 bereikte dat geweld een hoogtepunt. Britse soldaten schoten toen 14 ongewapende katholieke demonstranten dood in de stad Derry. Die zondag ging de geschiedenis in als Bloody Sunday.