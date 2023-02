ILVO verheugd met nieuw varkensras in Sint-Niklaas: "Fijn dat boeren weer meer experimenteren"

Het Bagynvarken is een kruising van twee bestaande rassen: Piétrain en Duroc. "Een goede combinatie", volgens Marijke Aluwé. "De Piétrain vraagt weinig voeding, is economisch een slimme keuze. Maar het is een varken met mager vlees. De Duroc heeft wat meer vet in het vlees, dat is wat smakelijker. Maar zuiver Durocvlees is heel duur, want die varkens moet je veel voederen. Door die twee rassen te gaan kruisen, krijg je lekker mals vlees dat betaalbaar blijft."