Jacky uit Koekelare maakte puzzel van 54.000 stukjes: "maar er waren er vier te kort"

Wie denkt dat Jacky engelengeduld heeft, is verkeerd. "Ik ben eigenlijk een vrij zenuwachtig iemand", zegt hij, "maar een puzzel brengt mij tot rust. Mijn passie voor puzzelen is ontstaan zes jaar geleden na mijn pensioen. Ik ben begonnen met dozen van 1.000 stukjes en ben dan stelselmatig grotere puzzels gaan maken, van 4.000 stukjes, daarna 5.000 en uiteindelijk zelfs 40.000 en 42.000." 54.000 is Jacky's voorlopige record en het lijkt er op dat het daarbij zal blijven. "Travel Around Art" is namelijk de grootste puzzel die je als particulier kan kopen. Bovendien hebben Jacky en zijn vrouw verhuisplannen. Binnenkort gaan ze in een appartement wonen, waar het minder praktisch zal zijn om zo'n grote puzzels te leggen.

Kleinere puzzels worden al eens ingekaderd. Maar dat is met Jacky's pronkstuk niet zo vanzelfsprekend. Hij kan hem dus enkel nog afbreken en terug wegstoppen straks. Maar het plan is om hem dan door te verkopen aan een andere puzzelaar die er weer plezier uit zal halen. Op die manier blijft het zeker ook een betaalbare hobby. Jacky betaalde zo'n 400 euro voor zijn puzzel, maar kan daar dus zeker nog een deel van recupereren. Al moet hij alle 54.000 stukjes dan wel weer zorgvuldig opbergen in de juiste zak.