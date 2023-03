Sommige leerlingen van Don Bosco Halle hebben al een job voor ze afstuderen

In Don Bosco Halle hebben sommige laatstejaarsstudenten al voor ze afstuderen in juni een job dankzij de JOBexpo van de school, VDAB en Auxilios. Bedrijven gaan hier op zoek naar technisch talent en nemen sollicitaties af van de leerlingen. "Het was dit jaar een echt succes, er waren meer dan 30 bedrijven aanwezig", vertelt directeur Kris Weemaels. Voor leerlingen is het een oefening om hun sollicitatievaardigheden te verbeteren. "Soms gebeurt het dat de leerlingen er een job aan overhouden, maar het is vooral bedoeld als oefening", aldus Weemaels.