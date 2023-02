Klimaatorganisaties protesteren tegen ethaankraker in Antwerpse haven naar aanleiding bezoek topman Ineos

De burgerbeweging Ineos Will Fall heeft op het Theaterplein in Antwerpen een protestactie gehouden tegen de bouw van een ethaankraker van chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven. De CEO van Ineos, Jim Ratcliffe, was op dat moment te gast op een evenement van VOKA in de Stadsschouwburg. De ehtaankraker is een installatie die ethyleen produceert waarmee onder andere plastic gemaakt wordt.