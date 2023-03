Koppel uit Laken veroordeeld voor drugshandel via postpakketten

De postpakketten werden verzonden naar de Verenigde Staten en Australië, nadat ze via een koerier waren opgehaald op een adres in de Schoolstraat in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Bij een huiszoeking in het pand werd een hoop verpakkingsmateriaal aangetroffen, samen met enkele dozen met MDMA-poeder die klaarstonden voor verzending. Er volgde nog een huiszoeking op het tweede adres van de bewoners, ditmaal in Laken. Daarbij kon een Chinees koppel worden opgepakt.