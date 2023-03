Man uit Diksmuide stapt opnieuw dronken in auto ondanks rijverbod: 4 maanden celstraf en boete

De man van 37 jaar uit Diksmuide werd voor de 23ste keer veroordeeld door de politierechtbank. Hij had al een rijverbod op zak, maar werd daarmee ook al meermaals betrapt achter het stuur. Toen de politie hem in zijn wagen tegenhield, had hij niet alleen te veel gedronken, maar ook amfetamines genomen. Omdat de man niet uit zijn fouten heeft geleerd, krijgt hij een zwaardere straf.

"Als u die regels niet kunt volgen dan hoor je niet thuis op de weg, maar in de gevangenis. En als jij uw leven wilt doorbrengen in de gevangenis dan is dat uw zaak", sprak de rechter uit. De man kreeg daarop vier maanden effectieve celstraf, 7.200 euro boete en een jaar rijverbod. Hij is opnieuw definitief rijongeschikt verklaard.



In totaal liep hij al 27 veroordelingen op waarvan 22 eerder in de politierechtbank. Volgens zijn advocaat kampt de man met een alcoholverslaving.