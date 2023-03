Man valt tussen een trein en het perron in station Mechelen

Rond acht uur vanavond is een man tussen een trein en het perron gevallen in het station van Mechelen. Het ongeval gebeurde op spoor 7 toen de man struikelde bij het opstappen. Het slachtoffer zat geklemd tussen het perron en de trein. De hulpdiensten hebben het slachtoffer bevrijd. Hij was nog bij bewustzijn en is overgebracht naar het ziekenhuis.