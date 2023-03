Minder dode meeuwen bij nieuwe opruimactie in Kinrooi na uitbraak vogelgriep: "Al meer dan gehalveerd" 

In Kinrooi lijkt het aantal slachtoffers van de vogelgriep te dalen. "Vorige week werden nog 70 dode dieren opgehaald, deze keer waren het er nog 30", zegt Ruben van Vlierden van de technische dienst van Kinrooi. “Het aantal neemt af en dat is een goede trend. We blijven twee keer per week ruimen, tot we geen dode dieren meer vinden."