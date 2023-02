Alle vestigingen van kinderdagverblijf Mippie en Moppie in Keerbergen en Zemst definitief dicht

Maar dat advies heeft minister Hilde Crevits niet gevolgd. Volgens Crevits blijkt uit ander advies dat er te weinig garanties zijn dat de kinderen veilig kunnen worden opgevangen. "Er is ook een advies van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling dat voor mij zeer belangrijk is", stelt Crevits. "Dat advies is een zeer belangrijke meerwaarde om mensen die minder geschikt zijn om in de kinderopvangsector te werken eruit te halen. We mogen hier niet licht overgaan. De organisator heeft voldoende tijd gehad om te voldoen aan voorwaarden, maar tot op vandaag zijn er onvoldoende garanties voor de veiligheid van de kinderen, waardoor ik niet anders kan dan te sluiten."