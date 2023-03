Nieuw koppel slechtvalken nu ook mét geluid te volgen in Oudenaarde

Oudenaarde is blij met het nieuwe koppel slechtvalken, Grey en Bria. "Het oude koppel is helemaal verdwenen. Vermoedelijk is het vrouwtje gestorven aan de vogelgriep. Het mannetjes was ook plots weg. Het nieuwe paar heeft ons al getoond dat ze het fijn vinden op de Walburgatoren. Nu is het uitkijken naar eitjes." Of er dit jaar nieuwe slechtvalken geboren worden is niet zeker. " Het nieuwe mannetje lijkt ons vrij jong te zijn. We moeten dus afwachten om te zien of hij al rijp genoeg is", besluit Groenez.