Noorderlicht met wat geluk komende nacht ook met blote oog zichtbaar in België

Hoe laat? "Dat is nattevingerwerk", aldus Weytjens. "Ik houd de parameters alleszins nauwkeurig in de gaten, en trek naar een zo’n donker mogelijk plekje als de voorspellingen meezitten. En zelfs al blijft het bij een fotografische waarneming: dan nog is dat ronduit een formidabele ervaring voor de liefhebbers onder ons. Het is echt zeldzaam."

Hoe noordelijker je je bevindt, hoe beter. "En vermijd zeker lichtvervuiling", tipt de weerman. "Als je onder een straatlamp staat, zal je niets zien. Houd er bovendien rekening mee dat je best wat uren in de kou moet staan wachten vooraleer het prijs is."