Oplichter gaat van deur tot deur in Mortsel om zogezegd geld te vragen voor slotenmaker

In Mortsel krijgt de politie al een paar dagen verschillende meldingen over een oplichter. De man zou ouder zijn dan 50 jaar. Hij gaat van deur tot deur om geld te vragen. Hij vertelt dan dat hij zijn huis niet meer in kan en dat de slotenmaker alleen wil komen als hij cash betaalt. Hij vraagt tussen de 10 en 50 euro en belooft om dat geld later terug te betalen. Maar uiteindelijk zien de slachtoffers hun geld nooit terug.