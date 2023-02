Opnieuw meldpunt grensoverschrijdend gedrag Gentse Feesten mét extra psychologische hulp voor medewerkers

Buiten die feestenperiode zijn er in Gent nu al infocoaches in de Overpoort, dat is de populairste uitgaansbuurt voor studenten. De stad riep het project in het leven tijdens de coronacrisis. Medewerkers zijn zichtbaar aanwezig in de straat en kunnen aangesproken worden, onder meer bij grensoverschrijdend gedrag. Het tijdelijke project zou deze zomer aflopen, maar die beslissing stuitte op protest. De stad wil nu verder overleggen met de horecazaken, de universiteit en de hogescholen om de kosten te delen.

Elders in de stad experimenteren danscafés op eigen initiatief met een codenaam die slachtoffers en bezoekers kunnen gebruiken als ze onopvallend hulp willen vragen van het barpersoneel als ze slachtoffer of getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een testfase, resultaten zijn er nog niet.