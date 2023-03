Angst, macht en het noodlot op het wereldtoneel: in gesprek met schrijver-journalist Robert D. Kaplan

Dit is belangrijk, zegt Kaplan: de wetenschap dat niet alles mogelijk is, dat onze wereld een wereld is vol beperkingen. Dat we de wereld niet kunnen remediëren of genezen. De bitterste pijn voor mensen is: iets te weten en er niets mee te kunnen doen, geen controle te hebben. De wereld is niet perfect, en dàt besef moet doordringen.



Het probleem is de balans vinden tussen wat rechtvaardig is en wat mogelijk is. Een halve wereld ver weg denkt en voelt men vaak totaal anders, en dat botst met je eigen waardensysteem, je eigen morele besef. Dat is wat we een tragedie noemen. Dat is de uitdaging van staatsmanschap. Daarover gaat deze podcast: over de tragiek van de wereld.