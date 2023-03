Politie Westkust start onderzoek na verschillende inbraken in dezelfde wijk in Oostduinkerke

In het eerste huis werd een opening gemaakt in het schuifraam, waarna het raam volledig barstte. Zo kon de inbreker het huis betreden en er een armband en een kleed stelen. Toen de politie ter plaatse was om de nodige vaststellingen te doen, kwam een andere bewoner aangelopen om te zeggen dat er ook bij hem werd geprobeerd om in te breken. Er was schade aan de houten omkadering van de achterdeur, maar inbreken lukte niet.

Bij de buren was de inbreker wel binnen geraakt. De eigenaar van het huis was niet aanwezig, maar de politie kon vaststellen dat er ingebroken werd en dat het huis doorzocht was. Wat er gestolen werd is niet duidelijk. De politie onderzoekt alle feiten.