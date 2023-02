Doorbraak tussen VK en EU over Noord-Ierse grens, "maar hamvraag is of Noord-Ierse protestanten het zullen goedkeuren"

Professor Steven Van Hecke sluit zich daarbij aan in "Terzake". "Of het akkoord verworven is, dat valt nog te zien. Het is nog maar een raamwerk. De juristen moeten er nog mee aan de slag en dat moet nog volledig uitgeschreven worden", legt van Hecke uit.

Politiek is het akkoord wel een doorbraak in de eerste plaats voor de eerste minister van het Verenigd Koninkrijk Rishi Sunak. "In de regering van Sunak zitten veel minder harde brexiteers dan in de regering van Boris Johnson en Liz Truss. Rishi Sunak voelt ook de druk van de Britse economie. Die doet het helemaal niet goed. De groeicijfers voor 2023 zijn lager dan die van Rusland. Sunak heeft een akkoord nodig zodanig dat de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie vlot kan verlopen."