België en Ecuador versterken politiesamenwerking tegen georganiseerde misdaad

Het is geen toeval dat de minister zo'n overeenkomst ondertekent met Ecuador. Zoals bekend is de haven van Antwerpen een draaischijf in de internationale cocaïnesmokkel. Vorig jaar werd er 110 ton van het goedje in beslag genomen, waarvan 56,4 ton afkomstig was uit Ecuador - dus ruim de helft. En omgekeerd werd datzelfde jaar ongeveer evenveel cocaïne onderschept in de havens van Ecuador, vooral die van Guayaquil, die Antwerpen als bestemming had.