PostNL schrapt 200 tot 300 jobs

"Het jaar 2022 werd een jaar waarin we moesten navigeren in snel veranderende en turbulente omstandigheden", verklaart CEO Herna Verhagen de besparingen. "De wereldwijde macro-economische en geopolitieke omstandigheden waren extreem lastig, met recordhoge inflatie en een consumentenvertrouwen dat een absoluut dieptepunt bereikte. Dat werkte door in onze resultaten."

"De uitdagende omstandigheden houden naar verwachting aan in 2023. Het is daarom cruciaal dat we blijven investeren in het versterken van ons fundament en het verstevigen van onze positie in een dynamische en zeer competitieve markt."