Drijvende waterzuiveraar haalt na half jaar 1 ton afval uit Houtdok in Gent

De drijvende waterzuiveraar ligt aan Houtdok sind vorige zomer en blijft tot juli liggen. "Het gaat om een proefopstelling, als de resultaten goed zijn kan het project verlengd worden. Op dit moment betaalt een privébedrijf voor het project, de stad komt niet tussen. "Op basis van wat we nu weten, lijken we het project te kunnen verderzetten." Of er ook een uitrol kan op andere plaatsen? "Daar moeten we goed over nadenken. Een eerdere opstelling in Merksem hebben we uit het water gehaald omdat er te veel schepen tegen botsten."