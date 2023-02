"Everything everywhere" domineert de SAG Awards: "We willen gezien worden, het blijkt mogelijk"

"Everything everywhere all at once" heeft zijn favorietenrol voor de Oscars alvast kracht bijgezet. De sciencefictionfilm won maar liefst vier SAG Awards, waaronder die voor beste actrice (Michelle Yeoh, foto boven) en beste mannelijke (Ke Huy Quan, foto boven) én vrouwelijke (Jamie Lee Curtis) bijrol.

Yeoh (60) stond emotioneel op het podium en hield een pleidooi voor diversiteit. Ze benadrukte ook dat de concurrentie niet minnetjes was, want ze klopte Cate Blanchett die alom geprezen wordt voor haar rol in "Tár". "Velen hebben dit nodig, we willen gezien worden, we willen gehoord worden. Jullie hebben ons vanavond laten zien dat het mogelijk is", aldus Yeoh.