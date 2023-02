"Beste chef-kok ter wereld" Guy Savoy verliest derde Michelinster

Het restaurant Guy Savoy in Parijs mocht zich sinds 2002 een driesterrenrestaurant noemen, het hoogste aantal sterren dat de inspecteurs van Michelin toekennen. Savoy is een topchef: in november stond hij voor de zesde keer op rij (alleen of ex aequo) helemaal bovenaan "La Liste". Dat is een uit Frankrijk afkomstige top duizend die beoordelingen van verschillende restaurantgidsen en klantenreviews samenlegt.