Brand uitgebroken in keukenbedrijf in Hulshout

In Hulshout woedt er een brand in een grote silo van een keukenbedrijf. De silo is 13 meter hoog en helemaal gevuld met zagemeel. De brand ontstond rond 3 uur vannacht, waarschijnlijk door een technisch defect aan een motor. 4 brandweerkorpsen zijn bezig met blussen via de toegangsluiken van de silo.