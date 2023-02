Spookrijder crasht op E19 in Meer

Rond 17 uur is een spookrijder gecrasht op de E19 in Meer. De bestuurder had de oprit in Hazeldonk in Nederland genomen en reed langs de verkeerde kant van de snelweg in de richting van Antwerpen. Even verderop crashte de auto in de middenberm van de E19 in Meer. De auto reed op een betonnen vangrail en belandde op zijn dak.

De bestuurder, een jongeman, had een medisch probleem, dat het ongeval vermoedelijk heeft veroorzaakt. Hij werd door de brandweer bevrijd. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd overgebracht naar het ziekenhuis.



Door het ongeval waren beide rijstroken in de richting van Nederland versperd. De auto wordt nu getakeld.