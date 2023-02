Treinstaking op 10 maart: "Tijd dat de regering eindelijk eens proactief investeert"

De vakbonden verwachten dat de regering "eindelijk eens proactief durft investeren" in het spoor. "De investeringen die we krijgen zijn altijd een compensatie voor de besparingen van de voorgaande jaren. Nu moet men durven investeren in spoorwegen die eindelijk eens een dienstverlening kunnen bieden zoals het hoort. De regering is al tevreden met 91 procent stiptheid. Wij vinden dat te weinig. We hebben meer ambitie bij de spoorwegen dan de overheid."