Stadsboerderij Peas and Love failliet: einde van dakmoestuinen in Woluwe en Ukkel

Volgens Peas and Love is de coronacrisis de oorzaak van het faillissement. "Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 is de verhuur van de percelen bijna helemaal stilgevallen. Veel verontruste klanten beslisten toen om hun huurcontract niet te verlengen," zegt CEO Nicolas Brassier. "In 2022 zijn de klanten niet meer teruggekomen." Van de 270 klanten voor de coronacrisis bleven er eind 2022 minder dan honderd over.



Peas and Love opende ook in Parijs zeven stadsmoestuinen. Daar hebben de moestuinen de coronacrisis wel overleefd. "Er zijn daar minder groene ruimten dan in Brussel en de bevolkingsdichtheid is hoger," verklaart Brassier. "Daarnaast doen de stadsboerderijen daar ook andere activiteiten, als workshops rond kruiden en plantkunde." Het bedrijf blijft dus actief in Parijs. Een directe impact op tewerkstelling heeft het faillissement niet, omdat Peas and Love met seizoensarbeiders werkt.