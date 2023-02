Acht jaar en alleen naar Måneskin? "Steeds meer jonge kinderen zonder begeleiding naar grote concerten"

Kinderen komen soms 's ochtends aanschuiven om een plaatsje te bemachtigen vooraan het middenplein. Dat betekent ook dat ze op schooldagen spijbelen.



Berael wijst op de veiligheidsrisico's: "Ze hebben vaak geen concertervaring en kunnen moeilijk inschattingen maken. Zo'n middenplein is een zeer gevaarlijke plek: kinderen kunnen ineens omvergeduwd of vertrappeld worden. Op vorige concerten hadden we ouders die de dag nadien belden om schadevergoeding te vragen, want de dure smartphones of brillen van hun kinderen waren gevallen."



Gaat het dan om enkelingen? Nee, zo blijkt. Berael heeft het over "honderden kinderen", soms 8 of 10 jaar, die een optreden bijwonen zonder het gezelschap van een volwassene. Voor tieners van 12 tot 16 jaar wordt begeleiding ook nog aangeraden. Komen zij toch zonder begeleiding? Dan worden ze verwacht de uitdrukkelijke toestemming te hebben gekregen en moeten ze een ondertekend formulier kunnen voorleggen.