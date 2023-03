Strand van Knokke-Heist wordt opgespoten: 500.000 kubieke meter zand extra

Het zand dat gebruikt wordt, komt van een zandbank, iets verderop in zee. Door het strand hoger te maken, zal onze kust beter beschermd zijn tegen stormen. "Eigenlijk is het doel dubbel", zegt Peter Van Camp van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. "Enerzijds is het een soort onderhoudsbeurt, die er voor moet zorgen dat we het strand kunnen blijven gebruiken zoals we het graag gebruiken, voor recreatie. Maar het is ook een manier om onze kust beter te beschermen tegen vloedgolven."

De zone die wordt opgespoten loopt van het casino tot de Oost Hinderstraat in Knokke. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken al klaar tegen de paasvakantie.