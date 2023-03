Na de vragen over spionage: moeten ouders zich zorgen maken over hun kinderen op TikTok?

Waarover gaan de problemen bij TikTok?

In Europa en de VS heerst de vrees dat TikTok de persoonlijke gegevens van gebruikers misbruikt voor spionage. Harde bewijzen zijn daar voorlopig niet voor. Toch verbieden de Europese Commissie en het Europees Parlement de app voor haar werknemers. Ook in de Verenigde Staten en Canada moeten overheidswerknemers de app van hun smartphone verwijderen. Het Nederlandse parlement overweegt hetzelfde.

In november vorig jaar gaf TikTok wel al toe dat Chinese werknemers toegang hadden tot de persoonlijke gegevens van Europese gebruikers. Dat leidde tot een wijziging in hun privacybeleid. Het Amerikaanse tijdschrift Forbes onthulde ook dat medewerkers van Bytedance (het bedrijf achter TikTok) de app gebruikten om journalisten die berichten over TikTok in de gaten te houden. Zij zouden intussen ontslagen zijn. Ook over het algoritme en het effect ervan op gebruikers maken sommige experten zich zorgen.