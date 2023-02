Treinbegeleider fysiek aangevallen door 2 zwartrijders op trein Mol-Antwerpen Centraal

Vanochtend is een treinbegeleider op de trein van Mol naar Antwerpen-Centraal fysiek aangevallen door twee reizigers in eerste klasse. Dat gebeurde toen hij de twee wilde controleren. Toen bleek dat ze geen geldig treinticket hadden, vielen ze de treinbegeleider aan.



"De treinbegeleider was erg aangedaan door de feiten en heeft zijn dienst meteen stopgezet. Hij zal zich ook laten onderzoeken door de bedrijfsarts", zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS. De trein zelf is kunnen verder rijden omdat er nog een andere treinbegeleider aan boord was.