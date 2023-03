Tuincentrum Sint-Pieters-Leeuw hoopt snel te heropenen na brand: "Maart is belangrijke maand, tuinseizoen start" 

Het tuincentrum meet intussen de schade op. "Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand", zegt Fien Ternest. "Intussen proberen we ook de schade op te ruimen. Gelukkig is al een deel van de winkel vrijgegeven en kunnen we de dieren en planten verzorgen. Klanten mogen we op dit moment nog niet verwelkomen, de winkel is nog gesloten."