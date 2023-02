Twee 16-jarigen opgepakt na gewapende overval op Aldi Antwerpse Linkeroever

Aan de Blancefloerlaan op de Antwerpse Linkeroever is een Aldi-supermarkt overvallen. Twee gemaskerde jongeren bedreigden de kassierster met een vuurwapen. Ze namen een flinke som geld mee. De politie kon even later twee verdachten oppakken. Ze zijn allebei 16 jaar. De buit is terecht.