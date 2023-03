Twee mannen opgepakt voor diefstal met bedreiging in Leuven

De diefstal gebeurde zaterdagavond in Leuven. De politie kreeg kort na zeven uur een melding binnen dat een man bedreigd werd met een mes door twee mannen. De twee verdachten zouden eerst spullen gestolen hebben uit de winkel Exotic World in de Brusselsestraat in Leuven. De eigenaar van de winkel liep hen achterna en werd dan bedreigd met een zakmes. De twee werden gearresteerd. Het ging om een man van 24 uit Hasselt. Die legde gedeeltelijke bekentenissen af. De andere verdachte, een man van 30 uit Leuven, ontkent de feiten. De onderzoeksrechter heeft hen vrijgelaten, maar het onderzoek loopt nog.