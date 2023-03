Twintigtal jonge boompjes afgekraakt in Vleteren

Het vandalisme in Vleteren is helaas geen alleenstaand geval. In de gemeente, maar ook elders in de Westhoek werden er eerder al bomen kapot gemaakt. In Heuvelland bijvoorbeeld werden vorig jaar op een jaar tijd een vijftigtal boompjes geknakt. En ook in Lo-Reninge en Houthulst waren er al gelijkaardige problemen. Houthulst zette onder meer een mobiele camera in, in de hoop mogelijke daders te betrappen. Dat leverde geen concrete resultaten op, al hielden de problemen er wel op.

Ook Vleteren is van plan om actie te ondernemen en stapte al naar de politie.