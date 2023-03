Veldrijdster Ellen Van Loy uit Herenthout heeft fiets aan de haak gehangen

Van Loy reed zondag tijdens de sluitingsprijs in Oostmalle met een brede glimlach over de eindmeet onder luid applaus en een confettiregen. "Ik kreeg heel veel indrukken binnen. Het was emotioneel in de positieve zin. Ik kan alleen maar terugkijken op een heel mooie, maar vermoeiende dag. Het was een droomafscheid." Ze hing haar fiets na de wedstrijd letterlijk en figuurlijk aan de haak.

Van Loy werd dertiende en dat cijfer is belangrijk voor haar. "Ik heb gestreden tot de laatste meters. Dertien is het geluksnummer van een hele grote fan van mij die zelf vroeger ook met dat nummer reed. Ik ben blij dat ik die dertiende plaats heb behaald." Van Loy staat ons te woord de ochtend na haar overwinning. En je hoort aan haar stem, of vooral het gebrek aan stem, dat er duidelijk nog een feestje is gebouwd. "We zijn met de ploeg gaan eten. Daarna ben ik de carnavalweek in mijn eigen dorp gaan afsluiten met goede vrienden."