Geen straatnaam, wel een monument voor feministe uit 'Het verhaal van Vlaanderen' in Gent

In Gent komt er een monument voor Emilie Claeys (1855-1943). Ze was een feministe en socialiste tijdens de Industriële Revolutie. Ze streed voor stemrecht voor vrouwen, gelijk loon en anticonceptie. Claeys was haar tijd ver vooruit. Ze zetelde in de partijraad van de pas opgerichte socialistische partij, wat uitzonderlijk was in die tijd. Claeys raakte bij het grote publiek in de vergetelheid, maar speelde recent een hoofdrol in de 8e aflevering van het geschiedenisprogramma 'Het verhaal van Vlaanderen.'