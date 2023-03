Vergunning voor nieuwe moskee in Kortrijk definitief goedgekeurd

Atakwa is uiteraard tevreden met de beslissing, maar blijft er al bij al nuchter bij. "De vergunning is een belangrijke stap", laat woordvoerder Yassin Al Attar weten, "maar nu begint het echte werk, om ons centrum klaar te krijgen en activiteiten te plannen." Een strikte timing daarvoor is er nog niet. "De verbouwingswerken zullen in de loop van de komende maanden opgestart worden, maar we gaan niet wachten tot alles klaar is om al activiteiten te plannen. Hoe we dat gaan aanpakken, bespreken we binnenkort."

Naast de gebedsruimte komen er in het centrum ook lokalen voor cursussen, culturele activiteiten en huiswerkbegeleiding. En de bedoeling is dat ook andere Kortrijkse organisaties van de lokalen zullen kunnen gebruik maken.