Vlaams begrotingstekort lager dan verwacht, minister van Begroting Diependaele: "Financiën op koers, maar we moeten waakzaam blijven"

Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) is verheugd dat de Vlaamse begroting op koers blijft, maar hij blijft waakzaam: "De meevallers die deze monitoring gunstig doen uitvallen zijn voornamelijk eenmalig. Tegelijk staan de ontvangsten uit de gewestbelasting onder druk en is er minder onderbenutting als we kijken naar de aangegane verbintenissen in 2022", aldus Diependaele.

Omdat vele zaken zich aan de inkomstenkant bevinden, pleit de minister ervoor om over de uitvoering van de begroting meer openheid te bieden. "In de nieuwe codex overheidsfinanciën heb ik daarom naast de verstrengde regels rond subsidies ook meer transparantie bij alle beleidsdomeinen in hun uitvoering laten opnemen", luidt het.